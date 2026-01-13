Vezirköprü Karma OSB’nin 2026 Yol Haritası: Altyapı ve Yeni Projeler

Samsun Vezirköprü Karma OSB toplantısında 2026 bütçesi, altyapı çalışmaları, arsa politikaları ve Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi projesi ele alındı.

Samsun Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB'de devam eden çalışmalar ve 2026 yılına yönelik planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Altyapı çalışmaları

Toplantıda yol, altyapı, enerji nakil hatları ve su hattı yapım çalışmalarında gelinen son aşama hakkında katılımcılara bilgi verildi. Mevcut yatırım süreçleri ve tamamlanma takvimi değerlendirildi.

Bütçe ve arsa politikaları

2026 yılı tahmini bütçesi ile yönetim aidatları ve hizmet karşılıkları yeniden gözden geçirildi. Ayrıca gelecek yıl yapılacak arsa satış ve tahsislerine ilişkin prensip ve usuller üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Yeni projeler: Uygulama merkezi ve küçük imalat alanı

Vezirköprü Karma OSB'de kurulması planlanan küçük imalat ve tamirat alanı ile sanayiye katma değer sağlaması hedeflenen Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezinin fizibilite ve uygulama projeleri toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Uygulama merkezi için Yeni OSB bünyesinde kurulacak şirkete ortaklık konuları da görüşülerek değerlendirildi.

Katılımcılar

Toplantıya; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Kaymakamı ve YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş, Vezirköprü Karma OSB Müdürü Orhan Ceylan ile müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

