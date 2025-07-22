HAVELSAN, IDEF 2025'te Yapay Zeka Destekli Sistemlerini Tanıtacak

HAVELSAN, IDEF 2025'te Yenilikçi Teknolojilerini Sergileyecek

HAVELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ziyaretçilerine yapay zeka entegrasyonu ile geliştirdiği yüksek teknolojileri tanıtacak. Bu fuar, şirketin çok alanlı komuta ve kontrol mimarilerinden yapay zeka destekli karar destek sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini sergileyeceği önemli bir platform olacak.

Genel Müdür Mehmet Akif Nacar'ın Açıklamaları

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "IDEF'te, bugüne kadar geliştirdiğimiz yüksek teknolojileri yapay zeka entegrasyonu ile nasıl daha güçlü hale getirerek sunacağımızı paylaşacağız" dedi. Şirketin sunacağı insansız takımlar ve karar destek sistemleri, savunma sanayindeki dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak.

Fuar, dünya genelindeki savunma sanayii aktörlerinin bir araya geleceği önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor ve HAVELSAN’ın yapay zeka destekli sistemlerinin sergilenecek olması, sektördeki yenilikçi çözümlerin tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunuyor.

HAVELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) çok alanlı komuta ve kontrol mimarilerinden yapay zeka destekli karar destek sistemlerine ve insanlı-insansız takımlarına kadar çok sayıda ürününü tanıtacak. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

HAVELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) çok alanlı komuta ve kontrol mimarilerinden yapay zeka destekli karar destek sistemlerine ve insanlı-insansız takımlarına kadar çok sayıda ürününü tanıtacak. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.