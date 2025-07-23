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HAVELSAN ve OYAK’tan Stratejik İş Birliği Anlaşması

HAVELSAN ve OYAK, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yerli çözümlerle katkı sağlamak için anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:06
HAVELSAN ve OYAK’tan Stratejik İş Birliği Anlaşması

HAVELSAN ve OYAK’tan Stratejik İş Birliği

HAVELSAN, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile iş birliği yaparak Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine destek vermek amacıyla önemli bir anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, OYAK’ın yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE üzerinden gerçekleştirilecek.

Projenin Amacı

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, bu projenin Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılım alanındaki dışa bağımlılığını asgariye indirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu stratejik iş birliği, Türkiye'deki yerli teknoloji geliştirme çabalarının ve dijital dönüşüm hedeflerinin daha da ilerlemesine katkı sağlayacak.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Fuarda, HAVELSAN ile Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine yüzde 100 yerli çözümlerle katkı sunmak üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. İmza törenine OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı (sağ 4), HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar (sol 3), OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş (sağ 3) ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar (sol 2) katıldı.

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