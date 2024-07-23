Hazine, Devlet Tahvili İhalesi ile 11,1 Milyar Lira Borçlandı

Hazine İhalesi ile Önemli Bir Borçlanma Gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesi aracılığıyla toplam 11 milyar 82,4 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. İhalede 9 yıl (3360 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İşlemler sonucunda, basit faiz yüzde 26,45, bileşik faiz ise yüzde 28,19 olarak belirlendi.

İhale Detayları

Nominal tekliflerin toplamı 20 milyar 314 milyon lirayı bulurken, nominal satış tutarı 4 milyar 794 milyon lira, net satış ise 5 milyar 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede kamudan herhangi bir teklif gelmezken, piyasa yapıcılarından 10 milyar 127 milyon liralık teklif alındı ve bu gruba 6 milyar liralık satış gerçekleştirildi. Sonuç:

Hazine, bu ihale ile birlikte toplamda 11 milyar 82,4 milyon lira borçlanmış oldu.