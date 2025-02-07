Hazine Haftaya İki İhale ve Doğrudan Kira Sertifikası Satışı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcıları heyecanlandıran bir gelişmeye imza atıyor. Haftaya iki ihale düzenleyecek ve ayrıca bir kira sertifikasının doğrudan satışına geçecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Şubat Pazartesi günü, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Devamında, 11 Şubat Salı günü, 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak. Bu ihalelerin yanı sıra, aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası da doğrudan satılacak.

Bu adımlar, Hazine'nin iç borçlanma stratejisi çerçevesinde önemli bir yer tutuyor ve piyasalar açısından dikkatle izlenecek.