Hazine İki Tahvil İhalesi Düzenliyor

Hazine İkili Tahvil İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal piyasalarda yeni bir adım atarak yarın iki ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

İlk İhalede Değişken Faizli Tahvil

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci İhalede Sabit Faizli Tahvil

İkinci ihalede ise 9 yıl (3332 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu adım, devletin iç borçlanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.