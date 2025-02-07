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Hazine Nakit Dengesi Ocak Ayında 204 Milyar Lira Açık Verdi

Ocak ayında Hazine'nin nakit dengesi 204 milyar 939 milyon lira açık verirken, gelir-gider dengesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:44
Hazine Nakit Dengesi Ocak Ayında 204 Milyar Lira Açık Verdi

Hazine Nakit Dengesi Açık Verdi

Hazine nakit dengesi, geçtiğimiz ay 204 milyar 939 milyon lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ait nakit gerçekleşmelerini detaylı olarak açıkladı.

Nakit Gelirleri ve Giderleri

Açıklanan verilere göre, Hazinenin nakit gelirleri 944 milyar 892 milyon lira, nakit giderleri ise 1 trilyon 152 milyar 582 milyon lira olarak kaydedildi. Bu durum, gelir ve giderler arasındaki dengeyi olumsuz etkiledi.

Faiz Dışı Giderler ve Faiz Ödemeleri

Faiz dışı giderler 999 milyar 1 milyon lira, faiz ödemeleri ise 153 milyar 581 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 54 milyar 108 milyon lira açık vererek dikkatleri üzerine çekti.

Kur Farkları ve Net Hesap Durumu

Ocak ayında nakit dengesinde oluşan 204 milyar 939 milyon liralık açık ile birlikte, kur farklarından kaynaklanan artış 11 milyar 648 milyon lira oldu. Ayrıca, kasa/banka net hesabında da 25 milyar 375 milyon lira azalış yaşandı.

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