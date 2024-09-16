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Hazine'nin İhalesi ve Doğrudan Satışı Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 1 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:50
Hazine'nin İhalesi ve Doğrudan Satışı Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu önemli finansal işlem, yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunacak.

İlk İhalede Kira Sertifikası Satışı

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihale 2 yıl (728 gün) vadeli olacak ve 6 ayda bir kira ödemesi yapılacak. Bu kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle sunulacak.

Devlet Tahvili İhalesi Bilgileri

Aynı gün içinde, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak olan sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraç ihalesinin de düzenleneceği belirtildi. Yatırımcılar için bu tahvil, yatırım planları açısından önemli bir fırsat teşkil edebilir.

Yatırımcıların dikkatine: Hazine'nin gerçekleştireceği bu ihaleler, piyasalardaki gelişmeleri takip edenler için fırsat yaratma potansiyeli taşıyor. Yatırımcıların, detayları inceleyerek stratejilerini buna göre belirlemeleri önerilmektedir.

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