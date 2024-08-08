Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten KKM Üzerine Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten KKM Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin son durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stoku, 50 haftadır kesintisiz devam eden bir gerileme ile 1,6 trilyon lira azalmıştır.

KKM'den Çıkışın Sürekliği Bekleniyor

Şimşek, son dönemde hızlanan KKM'den çıkışların devam edeceğini belirterek, "Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Uygulamalar ve Vergi Avantajları

Bakan, açıklamalarında Ağustos'tan itibaren KKM hesaplarına uygulanan vergi avantajlarının sona erdiğini hatırlattı. Bu değişiklik ile TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu bir şekilde stopaj uygulamaları başladığını vurguladı.