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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten MÜSİAD'la Ekonomik Vizyon: 2024 Tasarrufları ve Reformlar

Bakan Şimşek, MÜSİAD toplantısında 2024 bütçesinde 1,2 trilyon lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:45
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten MÜSİAD'la Ekonomik Vizyon: 2024 Tasarrufları ve Reformlar

2024'te Harcamalar TBMM Yetkileri Altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın düzenlediği “2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri” programında yaptığı açıklamada, kamuda gerçekleştirdikleri tasarruf paketinin etkilerini vurguladı. Şimşek, 2024 yılındaki harcamalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kendilerine verdiği yetkinin yüzde 3 altında olduğunu ofusladı ve bunun son 10 yılın harcama ortalamasına göre 1,2 trilyon lira tasarrufa denk geldiğini belirtti.

Bütçe Disiplini ve Faiz Yükü

Bakan Şimşek, bütçe disiplinini sağlarken faiz yükünün azaltıldığını, bu sayede daha fazla hizmet sunma imkanının elde edildiğini kaydetti. 2023 yılı bütçe açığını yüzde 5,2 ile sınırladıklarını; bunun da 3,2'sinin depremden kaynaklandığını söyledi.

Vergi Reformları İle Adalet Sağlandı

Şimşek, vergi artırımları ve düzenlemeleri hakkında bilgi vererek, uluslararası şirketlere %15 asgari kurumlar vergisi uygulaması getirildiğini söyledi. Kayıt dışılıkla mücadelede büyük mükellef incelemelerinin önceliklendirileceğini açıkladı.

Tasarruf Paketinin Sonuçları

Tasarruf paketinin sonuçlarını aktaran Bakan, kamuda kiralık taşıt sayısını %16 oranında azalttıklarını ifade etti. Kamudaki harcama disiplini sayesinde 2024 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın %2,7'sine denk gelen ciddi bir tasarruf sağlamış olduklarını vurguladı.

Döviz ve Enflasyon İstikrarı

Döviz kurunda sağlanan istikrara dikkat çeken Şimşek, 2025 için enflasyonu düşürme hedefi ile işletmelere daha fazla kaynak ayıracaklarını belirtti. Deprem sonrası konut arzının artacağı müjdesini de verdi.

Ekonomik Görünüm ve İhracat Hedefleri

Ekonominin genel görünümünden bahseden Şimşek, hizmet sektöründeki büyümenin devam ettiğini, tarım ve inşaat sektörlerinde güçlü bir gelişim olduğunu vurguladı. İhracatın en büyük öncelik olmaya devam edeceğini ve bu yönlü teşviklerin arttırılacağını ifade etti. Çiftçilere verecekleri desteklerin 2025 itibarıyla bütçeden 160 milyar lira olarak planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin Geleceği İçin Umut Verici Mesajlar

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik görünümünün olumlu olduğunu belirterek, mevcut zorluklara rağmen uluslararası alanda sağlanan başarıların avantaj sağladığını ifade etti. KOBİ'lere kredi desteğini artıracaklarını, kayıt dışıyla mücadelede kararlılığı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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