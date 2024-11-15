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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 Bütçesi: Dezenflasyon ve Ekonomideki Beklentiler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı bütçesini TBMM'de sunarak, enflasyon ve büyüme beklentilerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:20
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 Bütçesi: Dezenflasyon ve Ekonomideki Beklentiler

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı bütçesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, enflasyondaki katılıkların aşılmasının zaman alabileceğini, ancak Ekim ayında tüm kesimler için 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Küresel Ekonomik Görünüm ve Türkiye

Şimşek, küresel ekonomik büyüme, ticaret ve finansal koşulların Türkiye için daha destekleyici olacağını ifade etti. Uyguladıkları program sayesinde dış kırılganlıkların azaltıldığını ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. Bakan, eylülde yıllık cari işlemler açığının 9,7 milyar dolara düştüğünü ve milli gelire oranının yüzde 0,8’e gerilediğini açıkladı.

Dış Finansmana Erişim ve Rezerv Yeterliliği

Şimşek, dış finansmana erişimin iyileştiğini belirtirken, Türk lirasına duyulan talebin arttığını ve rezervlerin güçlendiğini aktardı. 2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerin 59 milyar dolar ve net rezervlerin 106 milyar dolar arttığını ifade etti.

Risk Primi ve Kredi Notundaki İyileşmeler

Bakan, makro finansal istikrarın güçlenmesi ile birlikte risk priminin 260 puanın altına gerilediğini dile getirdi. Türkiye’nin risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında daha olumlu bir ayrıma sahip olduğunu belirtti.

Dezenflasyon Süreci ve Ekonomik Beklentiler

Şimşek, yüksek enflasyonun karşılaşılan en önemli makro dengesizlik olduğunu belirterek, uyguladıkları programın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu açıkladı. 2023'te beklenen büyümenin yüzde 3,5 olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Mali Disiplin ve Tasarruf Uygulamaları

Hazine ve Maliye Bakanı, mali disiplini güçlendirdiklerini aktardı. 2023’te bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5,2 ile sınırladıklarını ve 2025’te bu oranın yüzde 3,1’e indirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Ayrıca, kamu kurumları üzerinde tasarruf tedbirlerinin uygulandığını hatırlattı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin makroekonomik istikrarı sağlamak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğini ve bu süreçte yapılandırmaların önemli olacağını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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