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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 Piyasa Yapıcı Bankaları Belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında piyasa yapıcı olarak görev alacak bankaları açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 Piyasa Yapıcı Bankaları Belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak-Aralık 2025 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterecek bankaları belirledi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan ve yeni dahil olmak isteyen bankalar için kriterler kısa süre önce duyuruldu.

Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Detayları

Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması kapsamında bankalara verilen haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esasları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi ile başvuran bankaların kriterlere uygun olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu değerlendirme sonucunda, 2025 yılında piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar aşağıda sıralanmıştır:

  • Akbank
  • Denizbank
  • HSBC Bank
  • QNB Bank
  • Ziraat Bankası
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Garanti Bankası
  • Halk Bankası
  • İş Bankası
  • Vakıflar Bankası
  • Yapı ve Kredi Bankası

Böylece, belirlenen bankalar, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde önemli bir rol üstlenmiş olacaklar.

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