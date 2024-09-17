Hazine ve Maliye Bakanlığı 4,4 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kira Sertifikası İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4,4 milyar lira değeri olan bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, kira sertifikası ihracının detaylarına yer verildi.

İhraç Miktarı ve Vade Bilgileri

İhraç edilen kira sertifikası, toplamda 4 milyar 464 milyon lira değerinde olup, 18 Eylül 2024 valör tarihli ve 16 Eylül 2026 itfa tarihi olan 2 yıl vadeli sabit getirili bir ürün olarak sunuldu.

Bankalara Bilgiler İletilecek

Kira sertifikasını satın almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları hakkında bilgiler Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.