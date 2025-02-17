Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Tahvil İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi yapacak. Detaylar için okumaya devam edin.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Tahvil İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 18 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede, 3 yıl (1029 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Bu ihaleler, yatırımcıların portföy çeşitlendirmelerine ve mali piyasalardaki likidite durumuna katkı sağlamayı hedefliyor.

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