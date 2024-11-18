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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dolar Kira Sertifikası İhracı için 5 Bankaya Yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 5 bankaya yetki verdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dolar Kira Sertifikası İhracı için 5 Bankaya Yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kira Sertifikası İhracı Adımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek için 5 bankaya yetki verildiğini duyurdu.

Yetkili Bankalar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Bank ABC, Dubai Islamic Bank, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered yetkilendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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