Merkez Bankası Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te ilk kez milletvekilleriyle buluşacak. Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplanacak olan komisyonda, milletvekillerine sunum yapacak.

Karahan’ın 4 Haziran’da toplanacak olan komisyonda küresel gelişmelerden Türkiye’nin ekonomisine, enflasyondan uygulanan para politikasına kadar geniş ve kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Komisyonda özellikle faiz kararı ve enflasyonla mücadelede atılan adımların ele alınması öngörülüyor.