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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yalanlama Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Beştepe'deki toplantıya dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:15
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yalanlama Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gazete Pencere'de yer alan ve Nuray Babacan tarafından kaleme alınan "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberin tamamıyla asılsız olduğunu belirtti.

Gerçek Dışı İddialara Yanıt

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddialar, gazetecinin kendi kurgusunun bir ürünü olup, böyle bir toplantı kesinlikle düzenlenmemiştir."

Dedikodu ve Yalan Hikayelere Dikkat!

Ayrıca, Bakanlık ekonomik programı sabote etmeyi amaçlayan spekülasyonların başladığına dikkat çekti. Kamuoyuna, şu çağrıda bulunuldu:

"Kaynak göstermeksizin, 'kulis' adı altında sunulan asılsız haberlere itibar edilmemesi önemlidir. Bu tarz içeriklere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız."

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