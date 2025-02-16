Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Devlet Tahvili İhalesi ile Yüksek Faiz Fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın önemli bir devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihale kapsamında 4 yıl (1386 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Yatırımcılar için fırsat sunan bu ihale, piyasalarda büyük bir dikkat çekecek. Özellikle düşük faiz oranları ortamında, devlet tahviline olan talebin artması bekleniyor. Yatırımcıların bu imkandan yararlanmak için dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.