Hazine yarın dolar cinsinden 1 yıllık devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 yıl (364 gün) vadeli, dolar cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 10:55
Hazine yarın dolar cinsinden 1 yıllık devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satacak

Hazine yarın doğrudan satış gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Birinci ihale: Devlet tahvili

İlk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İkinci ihale: Kira sertifikası

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

