Hazır Giyim Sektörü İstanbul'da Buluşuyor — 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) önderliğindeki sektör paydaşları, 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı için bir araya geldi. Toplantıda sektörün yılın ilk 8 aylık performansı, hedefleri ve geleceğe dair öngörüler ele alındı.

Konferansın teması ve amaçları

TGSD Müşterek Başkanı Ümit Özüren, bu yıl konferans temasının "Yeni Düzenin Pusulası" olduğunu belirterek, "Bu pusula bize, yeni düzen, yeni ve uzak pazarlar, inovasyon ve markalaşma olmak üzere bu dönemde izlenmesi gereken dört kritik rotayı gösteriyor." dedi.

Özüren, konferansın ilk gününde ekonomik dengelerden pazarlardaki derinleşme imkanlarına, üretim teknolojilerinden mikro ihracat fırsatlarına kadar çok sayıda konunun hem yurt içi hem yurt dışı uzmanlarla ele alınacağını ifade etti.

İkili görüşmeler ve ihracat hedefleri

Konferansın ikinci günü, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat kapasitesini artırmaya yönelik ikili iş görüşmelerine ayrılacak. Özüren, "Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen markaları temsil eden alım grupları, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları ve yerli üreticiler doğrudan temas kuracak." ifadelerini kullanarak, bu kapsamda 1500'ün üzerinde görüşme öngördüklerini açıkladı.

Ayrıca TGSD'nin, sektör sorunlarına çözüm üretmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalıştığı; "Türk Hazır Giyim Sektörü Strateji Belgesi"nin bu yılın son çeyreğinde, sektörün yol haritasını belirleyecek "UFUK 2040 Stratejik Planı"nın ise 2026'nın ilk çeyreğinde yayımlanacağının altı çizildi.

Sektör değerlendirmeleri: Katma değer ve pazar dinamikleri

TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, katma değerli üretimde kilogram başı değerin 16 dolar seviyesine geldiğini belirterek, "Markalaşmadan ve teknik tekstil üretimi yapmadan, geleneksel pazarlara mevcut ürün gamı ile üretim yaparak artık bunun çok üzerine çıkmamız kolay değil." uyarısında bulundu.

Narbay, Avrupa alımlarının yüzde 10'un üzerinde arttığını ifade ederek, yurt dışı firmalarının Türk firmalarıyla çalışmayı tercih ettiğini ancak bunun bir takım riskler barındırdığını dile getirdi: "Yurt dışı firmaları artık artan şekilde 'lütfen Mısır'da operasyon yapın. Biz Türk firmalarıyla çalışmak istiyoruz. Türklerin organizasyon gücüne, bilgisine güveniyoruz.' demeye başladılar. Bunun olmasını engellememiz lazım."

ABD pazarı ve rekabetçilik

Narbay, dünya ticaretinde gözlenen canlanmanın hazır giyim ihracatına etkisine ilişkin, "Hazır giyim ihracatı, 2024'te 535 milyardan 545 milyar dolara çıktı. Bu yıl da yüzde 6'ya yakın dünya hazır giyim ticaretinde artış olmasına rağmen biz kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 2027'den itibaren büyüme beklentisi olduğunu belirtti.

ABD pazarına değinen Narbay, alıcı ilgisinin yüksek olduğunu, ürünlerin kalite ve inovasyon bakımından olumlu bulunduğunu ancak fiyat rekabetinde geride kalındığını vurguladı: "ABD pazarında ürünlerimizi çok kaliteli, inovatif buluyorlar. Ama fiyat tarafına geldiğimizde fiyatlarımız pazara göre yüksek bulunuyor. Dolayısıyla ihracat rakamlarımızda da biz bunu görüyoruz."

KOBİ desteği ve istihdam düzenlemeleri

TGSD Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel, KOBİ desteklerine ilişkin olarak, KOBİ ölçeğinin ciroya bağlanarak 1 milyar liraya çıkarılmasının kredi erişiminde rahatlık sağladığını ancak 250 çalışan sınırının aynı kaldığını belirtti. Gürlesel, bu nedenle KOBİ tanımındaki değişikliğin çalışma hayatı ve istihdam desteklerinde somut bir değişikliğe yol açmadığını, sektörlerin bu sayının artırılmasını talep ettiğini aktardı.

Toplantıda ayrıca TGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Karaalioğlu ve TGSD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Kaya da yer aldı.

