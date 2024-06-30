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Haziran ayı bitmeden başvurun! Maaşı 10.000 TL olan emekliye Vakıfbank'tan sürpriz ödeme!

Vakıfbank müşterilerine güzel haber! Bu tutarlarda ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:42
Haziran ayı bitmeden başvurun! Maaşı 10.000 TL olan emekliye Vakıfbank'tan sürpriz ödeme!

Vakıfbank emekli müşterilerine kıyak geçiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK ÖZEL KAMPANYASI

Bankalar emekli müşteri potansiyellerini artırmak için ek ödeme kampanyası yapmaya devam ediyor. Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre 10 bin TL üstü emekli maaşı alan ve maaşını bankadan alan müşterilere özel kredi ödemesi yapılacak. 

vakıfbank emekli kampanyası

Bankanın kredi kampanyasından faydalanmak için bankanın şubelerine gidebilir ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Emekli müşterilerin başvuru yaparken kimlik kartı, emeklilik belgesi, gelir belgesi ibraz etmeleri gerekiyor. Eğer nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak istiyorsanız siz de bankanın kampanyasına 7/24 online kanallar aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz! Bankanın kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz! 

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