Haziran Ayında Avro Bölgesi'nde 22,3 Milyar Avro Ticaret Fazlası

Avro Bölgesi'nin Ticaret Verileri

Avro Bölgesi, 2023 yılı haziran ayında 22,3 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan veriler, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin uluslararası ticaret rakamlarını gün yüzüne çıkardı.

AB Genel Verileri

AB ülkelerinin ihracatı, haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %6,1 oranında azalarak 212,3 milyar avro, ithalatı ise %7,7 düşerek 191,4 milyar avro seviyesine geriledi. Bu doğrultuda AB'nin dış ticaret fazlası 20,9 milyar avro olarak kaydedildi.

Avro Bölgesi'ndeki Durum

Avro Bölgesi'nin haziran ayında gerçekleştirdiği ihracat, 2023 yılına göre %6,3'lük bir düşüş ile 236,7 milyar avro oldu. İthalat ise %8,6 azalarak 214,4 milyar avro olarak belirlendi. Sonuç olarak, bölgenin dış ticaret fazlası 22,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

En Fazla İthalat ve İhracat Yapan Ülkeler

Söz konusu dönemde, AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler şu şekilde sıralandı:

ABD: 44,6 milyar avro

İngiltere: 28 milyar avro

China: 19,1 milyar avro

İsviçre: 15,4 milyar avro

Türkiye: 8,3 milyar avro

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise şöyle: