Hem emekli hem memur bayram edecek! Tam 8.077 TL fazladan verilecek: İşte detaylar

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin odak noktasında, beklentileri yüksek olan ocak ayı zam oranları ve ek ödemeler bulunuyor. Yeni verilerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte, emeklilerin aylıklarına ve memurların maaşlarına eklenecek olan ek ödeme miktarları da gündemi meşgul ediyor. Emeklilik planları yapanlar ise gelecek zam kararlarını bekleyerek, maaşlarına muhtemel artışları değerlendirme stratejilerini oluşturmak için kolları sıvamış durumdalar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına göre, kasımda enflasyon yüzde 3,28 oranında artarken, yıllık bazda bu artış yüzde 61,98 seviyesine çıktı. Bu verilere göre, son 5 ayda TÜFE yüzde 33,64 arttı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen maaş artış oranları yüzde 33,64 olarak belirlenirken, memur ve diğer emekliler için bu oran yüzde 44,89 seviyesinde tespit edildi.

Kasım ayı verileri, memurlar ve emekliler için belirlenecek olan zam oranlarını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Kamu görevlileri, ocak ayında 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında ise yüzde 10 oranında toplu sözleşmeden kaynaklı bir artış alacaklar.

Haberin diğer önemli bir detayı da memurlara yapılacak olan ek ödemeler. Ancak, birçok kişi şu anda emeklilerin de bu ek ödemeden yararlanıp yararlanamayacağını merak etmektedir. Beklenen zam ve ek ödeme haberleri, memurlar ve emekliler arasında heyecan ve beklentiyi artırmış durumdadır.





Ekrem Sarısu, köşe yazısında merak edilen sorulara detaylı yanıtlar verdi ve Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7456 sayılı yasada yapılan düzenlemeleri özenle açıkladı.

Yüksek enflasyonun memurlar ve emekli memurlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve gelirlerini geliştirmek adına alınan tedbirler kapsamında, Temmuz 2023'te hem mevcut memurlara hem de emekli memurlara seyyanen aylık 8.077 lira ek ödeme yapılmasına karar verildi. Ek ödemenin hesaplanmasında, 15.965 gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpılması esas alındı. 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796 olarak belirlendi. İhdas edilen 15.965 ek ödeme göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucunda brüt ek ödeme tutarı 8.138 lira oldu. Vergi ve prim kesintileri dışında tutulan ek ödeme, damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra 8.077 TL net ek ödeme olarak memur maaşlarına yansıtıldı.





Ancak, 8 Eylül 2008'den önce memur olanların emekli kesenekleri ve 8 Eylül 1999'dan sonra memur olanların prim hesaplarına dahil edilmeyen ek ödeme, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli memurlar da göz ardı edilmedi; 7456 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen ek 86’ncı madde hükmüyle emekli memurlara da emekli aylıklarının yüzde 6.34 oranında ek ödeme getirildi.

Ek ödemelerin maaşlara dahil edilmemesine rağmen, memurlara yapılan seyyanen zam karşılığında emekli memur aylıklarına yüzde 6.34 oranında ek ödeme yansıtılacak. Yani emekli aylıklarına, aylıkların yüzde 6.34’ü oranında ek ödeme eklenmiş olacak.

Ekrem Sarısu'nun detaylı yazısında diğer unvanlar ve derecelerle ilgili benzer bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu düzenlemeler, memurları ve emeklileri gelecek aylara umutla bakmaya teşvik etti.