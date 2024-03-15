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Her ay yüksek su faturası geliyorsa dikkat! Tek yöntemle artık yarısını ödeyeceksiniz!

Yüksek gelen su faturalarını için fiyat aralığı ortaya çıkarken yaşanan sorunlar karşısında bazı çözüm önerileri geldi. Su faturasının yüksek gelmesine neden olarak birçok neden yer alırken yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 21:34
Her ay yüksek su faturası geliyorsa dikkat! Tek yöntemle artık yarısını ödeyeceksiniz!

Su kullanım alışkanlarında ciddi rol oynanırken özellikle diş fırçalarken ve bulaşık yıkarken akan suyun faturaları etkilediği görülüyor. Bunun gibi alışkanlıklardan kısa sürede kurtulmak gerekir. Oluşan bu denli alışkanlıklarınız su ile işiniz bittikten sonra musluğu kapatılmasına alışılması gerekir.

Duş alımları sırasında kısa zamanlı da olsa su ile işiniz bittiğinizde kapatmanız önerilmektedir. Bu şekilde devam edildiğinde su daha verimli olarak kullanılır. Bunun dışında insanların elinde olmayan nedenler de mevcuttur. Buna örnek olarak evdeki musluk ve su tesisatındaki düzenli kullanımı, oluşan sızıntıların tamir edilmesi su faturalarının yüksek gelmesine neden olur.

yüksek su faturaları
Düşük debili musluklar, su tasarruflu duş başlıkları ve suyun daha verimli kullanılmasını sağlayan çamaşır ve bulaşık makineleri gibi cihazlar, su tüketimini azaltmanıza yardımcı olur. Yapılan bu basit uygulamalarla beraber su faturanızı önemli ölçüde etkileyebilirsiniz. Daha az su tüketerek çevreye de katkıda bulunmayı ihmal etmeyin.

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