Her yerde zam, o ilde indirim! Ekmek fiyatlarına dev indirim müjdelendi
Her ilde peş peşe o ürüne zam gelirken ekmek fiyatlarında indirim uygulanacağı açıklandı. Bugün itibariyle beraber o ilde ekmek 5 TL olarak satışa çıkartılacak.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 15 Ağustos 2023 itibariyle 5 TL’den 6.50 TL’ye çıkan 200 gram ekmeğin fiyatı alınan yeni karar üzerine bu gün 5 TL olarak raflarda yerini aldı.
Ekmek fiyatlarına gelen zamlar vatandaşların ceplerini yakmaya devam ederken gelen bu zam yüzleri güldürdü. 5 TL'ye yeniden satılmaya başlanırken ekmeğin ucuzlamasıyla ilçe halkı tarafından sevinç yaşandı.