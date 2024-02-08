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Her yerde zam, o ilde indirim! Ekmek fiyatlarına dev indirim müjdelendi

Her yerde zam, o ilde indirim! Ekmek fiyatlarına dev indirim müjdelendi Her ilde peş peşe o ürüne zam gelirken ekmek fiyatlarında indirim uygulanacağı açıklandı. Bugün itibariyle beraber o ilde ekmek 5 TL olarak satışa çıkartılacak.