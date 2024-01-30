Herkes taksit taksit ödeyerek ev sahibi olacak! Aşamalı konut satın almak gerçek oluyor

Konut fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, yüksek faiz oranları ve krediye ulaşma zorlukları, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini neredeyse imkansız hale getirdi. Vatandaşlar özellikle geçtiğimiz yıl yaz ayından bu yana artan ev fiyatları yüzünden ne yeni ev satın alabiliyor ne de kirada oturduğu evden daha iyi bir eve geçebiliyor. Konut satın alma ve konut kiralama söz konusu olduğunda vatandaşın özellikle son 6 aydır cebi yanmış durumda. Söz konusu olan durum karşısında, inşaat sektörünün öncü firmaları, tüketicilerin ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmak adına yeni sistemler geliştirmeye yöneldi.

AŞAMALI KONUT SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Bazı firmalar, artan fiyatlar nedeniyle ev borcu altına giremeyen vatandaşları göz önünde bulundurarak aşamalı ev satışı modelini benimsemiş durumda. Bu modele öncülük eden firmalardan biri olan Fuzul, "Fuzul Topraktan" markasıyla aşamalı konut sahibi olma sistemini hayata geçirmiş durumda. Sistem, tüketicilere önce konutun arsa payını satın alma, ardından inşaat maliyetini ödeme imkanı sunuyor.

Arsa payı 36 aya kadar vadeli ödenebiliyor. Buna ek olarak inşaat ise sözleşmede belirtilen tarihinden itibaren 9 ila 18 ay arasında başlıyor. Firma, arsayı daha uygun fiyatla satın alarak vatandaşın en az yüzde 30 kazanç sağlamasına imkan tanıyor. İnşaat malzemelerinde ise yaklaşık yüzde 30'a varan indirim hedefliyor.

Arsa satın alacak olan vatandaşlar, inşaat başlangıç sürecinde konu olan inşaat maliyetlerini peşin ya da taksitler şeklinde ödeme imkanına sahip. Aşamalı konut sistemiyle, 36 ay sonra da vatandaşlar konutlarına sahip olabilecekler.





BABACAN YAPI’DA ORTA GELİRLİLERİ KONUT SAHİBİ YAPACAK SİSTEME GEÇİYOR

Babacan Yapı da orta gelir grubunu ev sahibi yapma hedefiyle yeni bir konut satın alma sistemini mart ayında hayata geçireceğini duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, mevcut arsa maliyetlerini kullanmayı planladıklarını belirterek, bu sayede fiyatların yüzde 30-40 daha düşük olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Fuzul Topraktan'ın Ispartakule projesi ve Babacan Yapı'nın Anadolu yakasındaki ilk projeleri, bu yeni konut satın alma modelini uygulayan firmalar arasında bir hayli dikkat çekmiş durumda. Özellikle örnek teşkil etmeleri halinde orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak birçok benzer konut projesinin yayılacağı düşünülenler arasında.