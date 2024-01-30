Hesaplara 3 gün içinde binlerce lira yatacak! Kimlik numarasının son hanesine dikkat

Türkiye'de birçok alanda zamlar gündeme gelirken Tarım Bakanlığı çiftçilere dair destek ödemeler artırarak sürdürme kararı alındı. 2024 yılında artış gösteren destek ödeme detayları...

Hesaplara 3 gün içinde binlerce lira yatacak! Kimlik numarasının son hanesine dikkat
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Tarım ve Orman Bakanlığı, başvurusu onaylanan hak sahibi çiftçilere dair 2023 yılındaki destekleri artırırken 2024 yılında ödemeler tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık,üretim desteklenmesi tarımsal faaliyetler sürdürme ve tarım ürünlerinin fiyatlarını kontrol altına alınması asıl amaç haline gelindi. Çiftçilerin güçlenmesine ve tarım sektörünün daha sağlam temelin oturmasına katkı veriliyor.
tarım destek
2024 TARIMSAL DESTEK
Bakanlık tarafından sağlanan  tarımsal destek ödemeleri başlatılırken bu ödeme kapsamında çeşitli kategorilerde destekler veriliyor. TC kimlik numaralarının son hanesine bakılarak 0,2,4 olan çiftçilere ödeme yapılmaktadır. TC kimlik numarası 6,8 olan çiftçilere ise ödemeler 26 Ocak tarihinde yapılır. Toplamda 3 milyar 495 milyon TL'lik tarımsal destek ödemeleri çiftçilere destek sağlanıyor.

 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekler açıklanırken bakanlığın resmi açıklaması üzerine sosyal medyadan yayınlandı. Çiftçilere yönelik desteklerin ne şekilde devam edeceği ve hangi alanda iyileştirme gidileceği konusunda bilgi verildi. Türkiye'nin tarım sektörü üzerinde güçlenesi ve daha sürdürülebilir olması benimsenmektedir.

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