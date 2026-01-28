Hisarcıklıoğlu: Çorum’un ihracatı 10 yılda 100 milyon dolardan 5 milyar dolara yükseldi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum’un son 10 yılda ihracatını 100 milyon dolar seviyesinden 5 milyar doların üzerine çıkardığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nun açılış töreninde şehrin sanayi ve ihracat başarısını değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, Çorum’u makineden konfeksiyona kadar geniş bir üretim yelpazesiyle yıldızı parlayan bir şehir olarak nitelendirdi.

İhracatta büyük sıçrama

Hisarcıklıoğlu, Çorum’un son dönemdeki sanayi yatırımlarıyla öne çıktığını belirtirken, kentin ihracat performansını şu sözlerle aktardı: "Sadece son 10 senede ihracatı 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır". Ayrıca Çorum’un Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 12. şehir konumuna geldiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, bölgede faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerine değinerek, "Burada faaliyette bulunan üç tane OSB’miz var. Ama artık yetmiyor iki tane daha yapıyorsunuz" dedi. Kendi yatırım tecrübesinden yola çıkarak Çorum halkının çalışkanlık ve fedakârlığını övdü: "Ben çorum insanını buraya yatırım yapmadan önce tanımıyordum. Yatırım yapınca anladım. Ne kadar vefakar, cefakar ve çalışkan insan olduklarını burada yatırım yapınca anladım".

Hisarcıklıoğlu konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "2025 yılında tüm Türkiye’de, ihracatını en fazla arttıran üç şehir konumuna çorum gelmiştir. Son bir yılda Çorum’un tam 2 milyar dolar yaklaşık bir nokta 9 milyar dolar arttırdık. Çorum’un nasıl bir başarı hikayesi yazdığını göstermek için şu karşılaştırmayı da yapmakta fayda var. Yıllık ihracat artışında İstanbul, Bursa gibi şehirlerin önüne geçti. O zaman işte sağ olsun Ticaret Bakanlığımızın bu sonucunda Çorum’un kaynaklı ihracat 5 buçuk milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Yani sevinerek söyleyeyim, bunu da her tarafta kullanabilirsiniz. Bizim ihracatımız, Çorum’un ihracatı Adana’yı, Konya’yı, benim memleketim olan Kayseri’yi de geçtiriniz. Ve bugün Çorum 12. büyük ihracatçı şehir haline geldi".

Liman ve demiryolu vurgusu

Çorum’un lojistik bağlantılarının güçlendirilmesine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, demiryolu projesinin önemini vurguladı ve limanlara erişimin şart olduğunu belirtti: "Bu kadar sanayisi gelilmiş bir şehrin muhakkak limanlara ulaşması lazım". Ayrıca hızlı tren bağlantısının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyerek Eskişehir örneğini verdi.

Diğer konuşmacılar ve katılımcılar

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da törende KOBİ’lere yönelik destek programlarına işaret ederek, Bankalar Birliği ve ekonomi yönetiminin sanayiye katkı sağlayacak programlar oluşturduğunu söyledi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal katıldı.

