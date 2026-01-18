Kırklareli'de Gıda Güvenliği ve Üretim Denetimleri

Kırklareli genelinde gıda işletmeleri ve tarım alanlarındaki denetimler, çiftçilere yönelik kaba yem eğitimi ve kanola arazi kontrolleriyle sürdürüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:36
Kırklareli genelinde gıda güvenliğinin sağlanması ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. İlçe ve il müdürlüklerinin teknik personeli, hem işletme denetimleri hem de üretici eğitimleriyle sürece katkı sağlıyor.

Babaeski'de Gıda İşletmelerine Denetim

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde mevzuat çerçevesinde düzenli denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, ürünlerin saklama şartları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk gibi unsurlar kontrol edilerek işletmelere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

2026 Yılı Eğitim Faaliyetleri: Kaba Yem Üretimi

2026 yılı İl Yayım ve Eğitim Faaliyetleri kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından İnece Beldesi ile Paşayeri köyünde çiftçilere yönelik "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması" konulu eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde, hayvancılıkta verimliliğin artırılması amacıyla kaliteli kaba yem üretiminin önemi, doğru ekim teknikleri ve bakım süreçleri hakkında üreticilere uygulamalı ve teorik bilgiler sunuldu.

Kofçaz'da Kanola Arazi Kontrolleri

Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede bulunan kanola ekiliş alanlarında arazi kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan fenolojik gözlemlerle ürün gelişimi yerinde değerlendirildi ve ekiliş alanlarının mevcut durumu hakkında tespitlerde bulunuldu.

İl genelinde yürütülen bu çalışmalar, hem tüketici sağlığını korumayı hem de tarımsal üretimde verimliliği artırmayı hedefliyor.

