Hisarcıklıoğlu'ndan Çağrı: Türkiye-Almanya Savunma Sanayisinde İşbirliği

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Berlin'de Alman-Türk Ekonomi Konferansı'nda Türkiye ile Almanya arasında savunma sanayisinde işbirliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:07
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Alman-Türk Ekonomi Konferansında Türkiye ile Almanya arasında savunma sanayisinde işbirliği çağrısı yaptı.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanındaki zayıflıklarına dikkat çekerek inovasyona ayrılan kaynakların artırılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, "Savunma sanayisi Türkiye'nin de güçlü olduğu bir alandır. Savunma sanayisi alanında firmalarımız arasında ciddi işbirliği potansiyeli mevcuttur. Bu konuda Alman sanayicilerimizle, iş insanlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarmayı gündemine aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, inovasyona ayrılan paydaki farkı rakamlarla şöyle özetledi: "Toplam savunma harcaması içinde inovasyona harcanan ABD’de yüzde 14 iken Avrupa'da yüzde 4. 2024’te savunma teknolojisi girişimlerinde yapılan yatırım ABD’de 3,5 milyar dolar iken Avrupa'da 800 milyon dolardı."

Ekonomi ve ticaret verileri

Hisarcıklıoğlu, Almanya'da 80 bin Türk girişimcinin yıllık 50 milyar avro ciro yaptığını ve 500 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, "Bunlar Almanya'nın ekonomisine katkı sağlamaktadır. Almanya Türkiye'nin en büyük ticari ortağıdır. İkili ticaret hacmimiz 50 milyar dolar civarına gelmiştir." dedi.

İki ülkenin liderleri tarafından belirlenen 60 milyar avro ticaret hedefine destek verdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "İnşallah Alman Başbakanı'nın Türkiye'ye bu ayın sonunda yapacağı ziyaretle bu hedefi daha yukarıya çıkacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Korumacılık, Gümrük Birliği ve iş dünyasının talepleri

Artan belirsizlik ve korumacılık eğilimlerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ticaretteki iş insanları olarak biz korumacılığın karşısındayız. Dünyadaki korumacılık eğilimleri artıyor. Bu durum kimi zaman ticaret savaşlarına dönüşüyor. Öylesi bir dönemde Türkiye ile Almanya'nın, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin daha yakın çalışması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik çalışmanın sonuçlarından bahseden Hisarcıklıoğlu, modernizasyonun en fazla kazancı Avrupalı firmalara sağlayacağını vurguladı. Ayrıca iş insanlarının ticaret için serbest dolaşıma ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, "Alman makinelerini alabilmek için Türk iş insanlarının vizelerinin kolaylaştırılması gerektiğini" dile getirdi.

Bölgesel fırsatlar ve Alman görüşü

Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin normalleşme sürecinde Türk, Alman ve Suriyeli firmalar arasında yeni işbirliği fırsatları doğacağını ifade etti: "Zamanında Şansölye Merkel, bunu benden Türkiye, Almanya ve Irak için istemişti. Şimdi yeni fırsat da Suriye. Türkiye, İtalya, Çin arasındaki en büyük sanayi üretim kapasitesine sahip bir ülkedir. Yani biz bölgemizde bir sanayi deviyiz."

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Peter Adrian ise Alman ekonomisinin zorluklarına rağmen Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, "Dostluğumuz buna uygun. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Konferansta gün boyu dijitalleşme, enerji, mobilite ile yeniden yapılandırma ve ticaret olanaklarına odaklanan paneller de gerçekleştirildi.

