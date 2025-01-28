Hisarcıklıoğlu'ndan KOBİ'lere Müjde: Yeni Kredi Paketi Yolda

Hisarcıklıoğlu'ndan Yeni Kredi Paketi Müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu'nun üyeleri için yeni bir kredi paketi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ekonomik Gelişmelere Dikkat Çekti

Hisarcıklıoğlu, otomotiv, makine ve tekstil alanlarında Türkiye'nin üretim merkezi olan Bursa'nın, yüksek teknolojili sektörlere yönelme sürecinde hızla ilerlediğini belirtti. Ekonomideki yüksek enflasyonla mücadele için uygulanan para ve kredi politikalarına değinen başkan, bu durumun iç piyasanın daralmasına yol açtığını ifade etti.

Türk Lirası ve İhracata Etkileri

Dünya pazarlarındaki yavaşlamanın, Türk lirasındaki değerlenmenin ve ihracata olumsuz yansımalarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Maliyetleri kontrol altına almaya ve daha verimli çalışmaya odaklanmalıyız" dedi. Ayrıca, enflasyondaki düşüş eğiliminin faiz oranlarının gerilemesine zemin hazırlayabileceğini de vurguladı.

KOBİ'ler İçin Yeni Destekler Geliştiriliyor

Hisarcıklıoğlu, son üç ayda, çeşitli bakanlıklarla bu konuları görüştüklerini ve KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara çözüm önerileri sunduklarını belirtti. Kredi Garanti Fonu'nun yeni kredi paketi ile ilgili gerekli onayları aldıktan sonra en kısa sürede üyelerin kullanımına sunulacağını iletti.

İstihdam ve Vize Sorunları Gündemde

İstihdam üzerindeki maddi ve mevzuat kaynaklı yüklerin devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, zorunlu istihdam uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini de ekledi. Ayrıca, fahiş fiyat ve stokçuluk konularında net tanımlar getirilmesi gerektiğini ifade ederek, vize sorununa dikkat çekti.

Geleceğe dair Umut Verici Açıklamalar

Hisarcıklıoğlu, ortak akıl ve diyalog ile her sorunun aşılabileceğine inandığını belirterek, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Vali Erol Ayyıldız ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da katılımcılara hitap etti.