Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları İçin Gerekeni Vurguladı

Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, gerekli mevzuat düzenlemeleri ile altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Ticaretin Büyümesi

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgınının sona ermesiyle uluslararası ticaretin büyüdüğünü, bu yılki küresel ticaret hacminin rekor kırarak 33 trilyon dolar olmasının beklendiğini belirtti.

Stratejik Konumun Değerlendirilmesi

Türkiye'nin üç kıtayı birleştiren konumu dolayısıyla stratejik bir önem taşıdığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, coğrafi avantajın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ülkenin yalnızca köprü değil, aynı zamanda lojistikte küresel bir üs olması gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Lojistik alanında dijitalleşme ve yeşil dönüşüme öncelik verilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sınır geçişlerinde beklemeleri en aza indiren çok modlu taşımacılık modellerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. "Bu açıdan gerekli mevzuat düzenlemelerini ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirerek ticaretin ve taşımacılığın önündeki engelleri kaldırmalıyız," dedi.

Yeni Pazarlar ve Global İşbirlikleri

Hisarcıklıoğlu, Irak ve Mısır gibi ülkelerin Türkiye için önemli pazarlar olduğunu belirterek, TOBB'un Ticaret Bakanlığı ile Irak'a destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, Mısır ile ticaret hacminin potansiyelin çok altında kaldığını vurguladı.

Lojistik ve Gelişim Potansiyeli

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu ve TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclis Başkanı Şerafettin Aras, Türkiye'nin lojistik alanında büyük bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, mevcut stratejik konum avantajının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aras, Türkiye'nin Avrupa ve Asya ülkeleri arasında hem kara hem de demir yoluyla doğal bir köprü konumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin lojistik yatırımları, uluslararası iş birlikleri ve yenilikçi çözümleri ile küresel ticarette lider ülkelerden biri olmasını hedefliyor. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin transit taşımacılıkta sürdürülebilir büyümesini sağlamak için çaba sarf edeceğiz" diye ekledi.