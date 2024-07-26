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HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtıldı

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı, yatırım büyüklüğü ile dikkat çeken projeleri ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:38
HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtıldı

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı

2023-2024 yıllarında sağlanacak olan proje teşvikleri ile ilgili detaylar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte duyuruldu.

Etkinlik Detayları

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nın tanıtımı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğe katıldı.

Ödül Töreni

Üst düzey katılımla gerçekleşen etkinlikte, proje teşvikleri kapsamında yatırım büyüklüğüne göre en büyük projeleri hayata geçiren firmalara teşekkür plaketi verildi.

Ödül Alan Firmalar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Togg, TUSAŞ, Ford, Eti Bakır, Etil Alüminyum, Toyota, Bosch, BMC, Oyak, Kalyon, Baykar, Arçelik ve Şişecam gibi önemli firmalar, plaketlerini sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Cevdet Yılmaz, Mehmet Fatih Kacır, İbrahim Yumaklı ve Ömer Bolat'ın elinden aldı.

Ödül Sahibi Ahmet Bilge Anbarlılar

Programda ayrıca, Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Ahmet Bilge Anbarlılar da ödülünü Mehmet Fatih Kacır'dan aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, teknoloji yatırımlarına katkı sağlayan firmaların temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, teknoloji yatırımlarına katkı sağlayan firmaların temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, teknoloji yatırımlarına katkı sağlayan firmaların temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, teknoloji yatırımlarına katkı sağlayan firmaların temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.

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