Hizmet Üretim Endeksi Temmuzda Yıllık %2,5 Artış, Aylık %0,4 Azalış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Endeks, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 yükseldi; bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 azaldı.

Yıllık Değişim

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2 azalırken; konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,6, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 14,6, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 6,4 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Aylık Değişim

Hizmet üretim endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gösterdi. Alt sektörlere göre aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,4 gerilerken; konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,4 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,3 yükseldi.