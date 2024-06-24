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Honda öyle bir indirim yaptı ki! 2024 yılında böyle fiyat ne görüldü ne duyuldu

Honda büyük kampanyasını başlattı! Bu fiyatlar bir daha gelmez! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 14:51
Honda öyle bir indirim yaptı ki! 2024 yılında böyle fiyat ne görüldü ne duyuldu

Araç sahibi olmak isteyenlere güzel haber! Bu fiyatları kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HONDA ARAÇ KAMPANYASI

Son dönemlerde araç fiyatları artmaya devam ederken markaların yaptığı kampanyalar da yoğun ilgi görüyor. Honda markası Civic modeli için 120 bin TL indirim başlattı. 2024 model 1.5 L VTEC Turbo ECO, otomatik Executive+ donanım paketin indirimli fiyatı 1 milyon 753 bin TL'ye düşürüldü. 

honda city araç kampanyası

Aracın Elegance+ donanım paketinin indirimli fiyatı ise 68 bin TL indirimle 1 milyon 715 bin TL'ye düşüyor. Honda City modelin 1.5 L VTEC benzinli versiyonu kampanyalı fiyatıyla 1 milyon 30 bin TL'ye satışa çıkacak. Diğer markaların da kampanyaları son hızıyla devam ediyor. Fiat markası Egea Sedan model Easy 1.3 M Jet 95 HP donanım paketini 1 milyon 143 bin 900 TL'den satışa çıkarıyor. Markaların yaptığı araç kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgileri bayilerden ve resmi internet siteleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz. 

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