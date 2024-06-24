Honda öyle bir indirim yaptı ki! 2024 yılında böyle fiyat ne görüldü ne duyuldu

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HONDA ARAÇ KAMPANYASI

Son dönemlerde araç fiyatları artmaya devam ederken markaların yaptığı kampanyalar da yoğun ilgi görüyor. Honda markası Civic modeli için 120 bin TL indirim başlattı. 2024 model 1.5 L VTEC Turbo ECO, otomatik Executive+ donanım paketin indirimli fiyatı 1 milyon 753 bin TL'ye düşürüldü.





Aracın Elegance+ donanım paketinin indirimli fiyatı ise 68 bin TL indirimle 1 milyon 715 bin TL'ye düşüyor. Honda City modelin 1.5 L VTEC benzinli versiyonu kampanyalı fiyatıyla 1 milyon 30 bin TL'ye satışa çıkacak. Diğer markaların da kampanyaları son hızıyla devam ediyor. Fiat markası Egea Sedan model Easy 1.3 M Jet 95 HP donanım paketini 1 milyon 143 bin 900 TL'den satışa çıkarıyor. Markaların yaptığı araç kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgileri bayilerden ve resmi internet siteleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz.