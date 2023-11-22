Hükümet toplantı kararı verdi! Yarın saat 14.00'te 16.000 TL IBAN'a aktarılabilir

Merkez Bankası toplantısı sonrasında yarın politika faiz kararları açıklanacak. Ancak şimdiden Kasım ayı faiz kararı hakkındaki tahminler oranların yükselmesi yönünde. 250 baz puan artırımına gidileceği ön görülüyor. Bu durum kredi faiz oranları ile birlikte kredi kartına uygulanan faiz oranlarını da etkileyecek. Bu kapsamda mevduat faizleri de artışa geçecek. Birikimlerini mevduatta bekletip enflasyon karşısında dim dik durmasını sağlayacak olan mevduat hesapları faiz oranı güncellemesi de yapılacak.





MEVDUAT HESAPLAMALARI

Geçtiğimiz haftalarda kredi kullanımını azalttığı gerekçesiyle mevduat faizlerinde düşüşe geçilmişti. Ancak son hafta yine oranlar yüzde 45'e dayanmış gibi duruyor. Örnek hesaplamalar da bankalar tarafından sunulurken, 400 bin lirası olan vatandaş mevduat faiz getirisinde hangi bankanın ön planda olduğunu araştırıyor.

BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZLERİ

400 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ise banka banka son güncellenmiş oranları ile şu şekilde;

Ing e-Turuncu Hesap mevduat faizi getirisi yüzde 40 civarında seyrediyor. 400.000 liranın 32 günlük mevduat tutarı 13.326,03 TL olarak hesaplanıyor.

ODEABANK Yeni Vadeli Mevduat Hesap açılması durumunda yüzde 45 faiz oranı sunuyor. Bu da 400.000 liranın getirisini, 14.991,78 TL'ye çıkartıyor.

ON Plus Standart Vadeli Hesap: Yüzde 44 faiz oranı hesaplamalarında 400.000 Lirası olan vatandaş 14.658,63 TL getiri kazanacak.

Yarın Merkez Bankası politika faizini arttırması durumunda bu rakamların tekrar güncelleneceği tahmin ediliyor. Ve hesaplamalarda oranların yüzde 48'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Olası hesaplamalarda ise 400,000 liranın yüzde 48 faiz orandan 32 günlük getirisi 16.000 lira hesaplanmış bulunuyor