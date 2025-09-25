ICRYPEX Türkiye: ICRYPEX Global'in İddiaları Yalanlandı

TMSF yetkileri ve operasyonların durumu

ICRYPEX Türkiye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumlu yönetimi adına yaptığı açıklamada, El Salvador merkezli ICRYPEX Global tarafından yapılan beyanların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin yalnızca "ICRYPEX Türkiye"ye kayyum olarak atandığı ve "ICRYPEX Global"in kayyum tarafından yönetilmediği vurgulandı.

Kuruluş, "3 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm işlemler sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmektedir" ifadesini paylaştı ve TMSF'nin "ICRYPEX Global" üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur uyarısına yer verdi. Açıklamada yatırımcıların yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi önemle rica edildi.

ICRYPEX Türkiye ayrıca, ICRYPEX Global'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda yer alan; Türkiye ve El Salvador'daki şirketlerin aynı sistem üzerinden çalıştığı, TMSF'nin El Salvador'daki şirkette de yetkilendirildiği ve bunun sonucu olarak "ICRYPEX Global"in işlemlerinde kısıtlamalar yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.