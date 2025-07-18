IDEF 2025 Açılışına Doğru: Savunma Sanayi Gücümüz Artıyor

IDEF 2025 Basın Tanıtımı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 22-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Başkentteki Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisindeki etkisini ve önemini vurguladı.

Stratejik Güç Olma Vurgusu

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinin artık stratejik bir güç haline dönüştüğünün altını çizerken, "IDEF, Türkiye'nin bu anlamda yön veren bir aktör olduğunu gösteren bir platformdur." dedi. Ayrıca, her yıl en az 5 Türk şirketinin dünya çapında ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına girdiğini belirtti.

İhracatta Öne Çıkıyoruz

Yerli savunma sanayi firmalarının, geçen yıl ihracatlarının %55'ini NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını belirten Görgün, "Türkiye, ürettiği yüksek teknolojili ürünlerle süper ligde yer alıyor." diye vurguladı. Ayrıca, 2018 yılından itibaren silahlı insansız hava araçları pazarının %65’inin Türkiye'ye ait olduğunu ifade etti.

NATO ile İşbirliği ve Gelecek Planları

Görgün, Başkanlık bünyesinde NATO'ya yönelik yeni bir müdürlük kurduklarını anımsatarak, bu adımın şirketlerin NATO alımlarına yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçladığını belirtti. Gelecek yıl NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılacağını hatırlatan Görgün, bu toplantılarda Savunma Sanayi Forumu oturumunu düzenleyeceklerini aktardı.

IDEF 2025 Etkinlikleri

IDEF'in, savunma sanayi sektörünün uluslararası buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Görgün, bu yıl daha fazla katılımcının olacağının tahmin edildiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 187 heyet, 35 bakan ve bakan yardımcısının katılım sağladığını, bu yıl sayının artacağına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Fuar Süresi ve Aktiviteler

IDEF 2025'in bu yıl 6 güne çıkarıldığını belirten Görgün, ilk 4 günün sadece profesyonellere açık olacağını, son 2 günü ise genç mühendis ve girişimcilere tahsis ettiklerini ifade etti. Ayrıca, fuarın açılış seremonisinin açık alanda yapılacağını ve dinamik bir lansman alanı oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Görgün, bu yıl 96 ülkeden katılımcının olacağını, yaklaşık 70 bin metrekarelik alanın fuar için hazırlanacağını da sözlerine ekleyerek, "Bu etkinlik yeni sözleşmeler ve iş birlikleri ile Türkiye’nin savunma sanayi potansiyelini geliştirmeyi hedefliyor.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.