IDEF 2025 Öncesi Savunma Sanayi'nde İhracat Verileri Açılandı

IDEF 2025 Fuarı İçin Heyecan Dorukta

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, 15 Temmuz'a kadar olan süreçte Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının 4 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

İhracat ve Sözleşme Verileri

Bu yılın ilk 6,5 ayında Türk savunma sanayi şirketlerinin toplamda 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını belirten Görgün, Türk savunma sanayisi ihracatının %33 oranında artış gösterdiğini ifade etti.

KOBİ'lerin Gücü

Görgün, Türkiye'de 3 bin 500'ü aşkın savunma sanayi firmasının bulunduğunu ve bu firmaların çoğunluğunu KOBİ'lerin oluşturduğunu açıkladı. Ayrıca, savunma projelerinde büyük bir işbirliği ile çalışan yerli firmaların sayısının yüzlerce, bazen ise bine yakın olduğunu belirtti.

Destek Programları ve Yenilikçi Çözümler

Görgün, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı çerçevesinde KOBİ'lere 25 milyon dolarlık destek sağladıklarını aktardı. Bununla birlikte, teminat üretemeyen firmalar için yeni kefalet imkanları geliştirildiğini ifade etti.

Çalışan Sayısı ve Katma Değer

Savunma sanayi sektöründe yaklaşık 95 bin çalışan bulunduğuna dikkat çeken Görgün, bu rakamların sektördeki katma değeri yüksek projeleri desteklediğini vurguladı. Türkiye'de savunma sanayi ihracat kapasitesinin bulunduğu 54 şehir olduğunu da açıkladı.

Son olarak, Türkiye'nin savunma sanayi alanında 11. sırada yer aldığını belirten Görgün, ülkenin kısa sürede ilk 10'a girmesi için üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yapacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.