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IEA'dan Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu İçin Acil Çağrı

IEA, rüzgar ve güneş enerjisinin entegrasyonu için hükümetleri hızlı hareket etmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:17
IEA'dan Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu İçin Acil Çağrı

IEA'dan Yenilenebilir Enerji Uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), hükümetlere, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik sistemlerine entegrasyonunu hızlandırmaları gerektiğini bildirdi. Ajans, bu entegrasyonun sağlanamamasının iklim hedeflerini riske atabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Kapazite Artışı, Entegrasyon Zorluğu

Son yıllarda dünya genelinde rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hızla artarken, bu kaynakların elektrik şebekelerine entegrasyonu, temiz enerji dönüşümünün önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. IEA'nın raporuna göre, hızlı entegrasyon sağlanmazsa, 2030 yılı itibarıyla, bu kaynaklardan elde edilecek elektrik üretimi %15 ve küresel elektrik üretimindeki payının %5 daha düşük olacağı öngörülüyor.

Hükümetlere Hızlı Eylem Çağrısı

IEA, rüzgar ve güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanılabilmesi için bu kaynakların şebekeye entegrasyonunu destekleyecek önlemlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori konuya dair yaptığı açıklamada, "Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinde kayda değer bir artış var. Ancak bu kaynakların elektrik sistemlerine entegrasyonu için gerekli çabaların gösterilmemesi, potansiyellerinin tam olarak kullanılamayacağı anlamına geliyor," dedi.

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