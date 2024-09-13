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İhracat Sayılan Satışların Kapsamı Genişletildi

Yatırım teşvik belgesi sahibi firmalara yapılan finansal kiralama satışları artık ihracat sayılıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:54
İhracat Sayılan Satışların Kapsamı Genişletildi

İhracat Satışları Kapsamındaki Yenilikler

Son günlerde yapılan düzenlemelerle, imalatçı firmaların ihracat sayılan satış ve teslimleri genişletildi. Bu değişiklikler, yatırım teşvik belgesi sahibi firmalara yapılan finansal kiralama satışlarını da kapsıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Yeni Tebliği

Ticaret Bakanlığı, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikleri Resmi Gazetede duyurdu. Bu yeni düzenleme, önceki tebliğde sadece yatırım mallarını üreten imalatçı firmaların satışlarını kapsıyordu.

Finansal Kiralama Şirketleri Kapsama Dahil

Artık, imalatçı firmalar, yatırım teşvik belgesi sahibi firmalara teslim edilmek üzere finansal kiralama şirketlerine de satış gerçekleştirebilecek. Bu durum, ihracat sayılan satış ve teslimler arasına eklendi.

Gerekli Belgelerde Düzenleme

Yapılan tebliğ ile ihracat sayılan satışların kapanması için gereken bilgi ve belgelerde de düzenlemeler yapılmıştır. Böylece süreçlerin daha da kolaylaşması hedefleniyor.

Kurum ve Kuruluş İsimlerinin Güncellenmesi

Ayrıca, önceki tebliğde yer alan kurum ve kuruluşların isimleri güncellenmiştir. Bu değişiklikler, sektörler arası işleyişin daha sağlıklı hale gelmesi amacıyla yapılmıştır.

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