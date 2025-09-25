İİT Borsalar Forumu 19. Toplantısı: İslami Sermaye Piyasaları İçin Yasal Çerçeve Tartışıldı

Borsa İstanbul ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen İİT Borsalar Forumu 19. toplantısında 'İslami sermaye piyasaları için yasal çerçeve' paneli, ilerleme raporu ve en iyi uygulamalar ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:17
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İİT Borsalar Forumunun 19. toplantısı Borsa İstanbul ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıya 19 borsa, 5 takas ve saklama kuruluşu ile 11 sektör kuruluşundan temsilciler katıldı.

Açılış ve değerlendirmeler

İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Selçuk Koç açılış oturumunda şunları ifade etti: "İİT Borsalar Forumu, çok taraflı işbirliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır."

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun ise, "Bu forum hepimizin. Borsalarımız arasında işbirliği artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Konuşmalarımızın gücü, ortaya koyduğumuz çıktıların etkinliği ve yarın için çizdiğimiz vizyon, hepimizin cesur soruları, farklı bakış açıları ve fikirleriyle çok farklı noktalara çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ana tema: İslami sermaye piyasaları için yasal çerçeve

Toplantının ana teması olan "İslami sermaye piyasaları için yasal bir çerçeve oluşturmak" başlıklı panel düzenlendi. Panel oturumu, Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Mahmut Aydoğmuş tarafından yönetildi.

Panelde; Uluslararası Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri Derneği, Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği, Uluslararası Takas ve Türev Derneği ile uluslararası hukuk firmaları, İslami yasal çerçeve çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlerleme raporu ve en iyi uygulamalar

Toplantıda ayrıca bir ilerleme raporu sunuldu ve İİT üye borsaları tarafından "en iyi uygulamalar" oturumu gerçekleştirildi. Bu oturum, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay tarafından yönetildi.

Oturumda, Pakistan Borsası Genel Müdürü Farrukh H. Sabzwari, Bakü Borsası Genel Müdürü Ruslan Khalilov, Kazablanka Borsası Genel Müdürü Tarık Senhaji ve Malezya Borsası Kurumsal Strateji Direktörü Aina Zahari katılımcılarla İİT borsalarındaki güncel gelişmeleri paylaştı.

Sonuç ve perspektif

Toplantı, İİT üyesi borsalar arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik somut adımların ve İslami sermaye piyasalarının düzenleyici çerçevesine ilişkin görüş alışverişinin sürdürüleceğine işaret etti. Forumun, çok taraflı işbirliğini teşvik eden bir platform olarak yeni girişimlerin ve ekonomik projelerin uygulanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

