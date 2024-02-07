İki adet dükkan 1.500.000 TL’ye satışa çıkartıldı! Merkezi konumda iki adet dükkan satılacak

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki adet dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Vakıfbank tarafından duyuruldu. Vakıfbank gayrimenkul satış kısmında bir çok taşınmaza uygun fiyatlarla satışa çıkartırken, bu sefer paylaştığı uygun fiyatlı taşınmaz satışı Ankara’nın Sincan ilçesinden geldi. Tandoğan’da yer alan iki adet dükkan 1.500.000 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartılacak. Eğer uygun fiyatlarla Ankara Sincan’da taşınmaz iki adet dükkan sahibi olmak istiyorsanız, Vakıfbank gayrimenkul tarafından duyurulan bu fırsata muhakkak göz atmalısınız! İşte Vakıfbank gayrimenkul tarafından duyurulan satılık iki adet dükkanın detayları….

75.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan bu iki adet dükkan için başlangıç bedeli 1.500.000 TL olarak belirlenirken, teklif usulü ihaleye katılacak olan vatandaşlar minimum 25.000 TL artış gerçekleştirebilecek. Söz konusu olan bu iki adet dükkan satışı için istenilen teminat bedeli ise 75.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar kıyıda köşede biriktirdiği 75.000 TL ile teminat bedelini ödeyerek, söz konusu olan teklif usulü ihaleye katılım sağlayabilecekler. Bu iki adet dükkanı satışı için ise ilgili şube Sincan olarak belirtildi. Krediye uygun olan iki adet dükkan için Vakıfbank kredi detaylarına göz atabilir, ilgili şube olan Sincan şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.

138 METRE KARELİK İKİ DÜKKAN 1.500.000 TL’YE GİDECEK



Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış 138 metre karelik iki adet dükkan 1.500.000 TL’ye satılacak. 2004 yılında inşaa edilmiş binanın zemin katında bulunan bu iki adet dükkanın yakıt tipi ise doğal gaz olarak belirtildi. Sizler de 138 metre karelik Ankara Sincan ilçesindeki Tandoğan Mahallesi’nde bulunan iki adet dükkanı satın almak istiyorsanız, ilgili şube olan Sincan Vakıfbank Şubesi ile iletişime geçmeniz şart.



