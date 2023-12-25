İki ilde yaşayanlara TOKİ piyangosu vurdu! Binlerce konut için düğmeye basıldı: İşte aylık taksitleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, iki şehirde 1 bin 487 yeni konut inşa etmek için yeni bir yatırım başlattı. Merakla beklenen proje için teklif çağrısı 8 Ocak 2024'te açılacak. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ İKİ ŞEHRE MÜJDEYİ VERDİ

Dar gelirli ailelere konut sağlamaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut Dairesi Başkanlığı, yeni projelerin ihale tarihlerini vatandaşlara duyuruyor. Toplu Konut İdaresi'nin yeni projelerinin ihaleleri 8 Ocak 2024'te yapılacak. Toplu Konut İdaresi'nin resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ'nin yeni projeleri iki şehirde inşa edilecek. Verilen bilgiye göre TOKİ'nin uzun zamandır beklenen yeni projesi Ankara ve Çankırı'da inşa edilecek. Verilen bilgiye göre, yine Ankara Sincan ilçesinde Yenipeçenek ilçesinin ikinci etabında 1 bin 012 daire ve 24 dükkan, ikinci etapta ise Çankırı Merkez ilçesi, Aşağıpelitözü ilçesi ve birinci bölgede 475 daire inşa edilecek. Biri ticari tesis olmak üzere iki daireden oluşacak.





Sekiz dükkanın toplandığı merkezi bir alan olacak. Toplu Konut İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara ili Sincan ilçesi Yenipeçenek'te ikinci etap inşaat işinin (1.012 konut, 24 dükkan, inşaat işi, altyapı geliştirme ve çevre düzenleme işi) ihalesi 8 Ocak'ta saat sabah 11'de yapılacak. Çankırı şehri , Merkez İlçe, Aşağıpelitözü Mahallesi ikinci Etap, birinci Bölge, 475 konut, 1 adet 8 mağazalı alışveriş merkezi, cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi" 8 Ocak'ta sabah 11.30'da gerçekleştirilecek.