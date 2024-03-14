İki zincir marketten Ramazan kolisi indirimi! Fiyatı duyan koli koli stok yapıyor

Ramazan ayıyla beraber halk gıda indirimleri ve promosyonlarına dikkat ediyor. Carrefoursa ve Migros marketlerinde ramazan kolisinin fiyatı nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN KOLİLERİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU

Ramazan öncesi vatandaşlar alışveriş listelerini yaparken Carfoursa ve Migros marketleri de Ramazan paketleri yayınladı. Ramazan paketini satın almak isteyenler ürün ve fiyata yoğun ilgi gösterdi. Ramazan paketi Migros market zinciri ve Carfoursa market zinciri tarafından oluşturuldu. Ramazandan hemen önce halkın markete akın ettiği 2024 Ramazan kolilerinin fiyatları araştırma konusu oldu. Carfoursa ve Migros Ramazan paket fiyatları açıklandı.





Pek çok ürünün bulunduğu Ramazan kutularının fiyatı büyük ilgi gördü. Carrefoursa'da özellikle Carrefoursa kartı olan kişilere özel Ramazan paketinin fiyatı 299,90 lira olarak belirlendi. Bu en az paketli ürünün fiyatı ama Carrefoursa'da Ramazan paketinin fiyatı 500, 800 ve 1000 lira arasında değişiyor. Migros market zincirinde Ramazan paketinin fiyatı 684 lira ancak ürün adedine göre fiyat değişiklik gösterebilmekte.