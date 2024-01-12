İkinci el araç almak isteyenler elini çabuk tutsun! O modellerde tam yüzde 20'lik indirim başladı

İkinci el araç arayışında olanlara güzel haber geldi. Yüzde 20'lik indirim dikkatleri çekerken 2024 yılına dair önemli uyarılar yapıldı. İşte ikinci el araçlarda son durum...

İkinci el araç almak isteyenler elini çabuk tutsun! O modellerde tam yüzde 20'lik indirim başladı
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Sosyal medya üzerinden sık sık ikinci el araçlar gündeme gelirken fiyatlar ise son dönemlerde yükselişe geçti. Yüksek fiyatların kısa süre içerisinde düşeceği ele alınarak potansiyel alıcılara uyarılar yapıldı.

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Yeşilada, 2. el araç almayı düşünenelere duyuruda bulunarak 6 ay daha beklenmesi gerektiğini yaza sabredin ifadeleri kullanıldu. Aynı zamanda şu anki fiyatların yüzde 20 altında 20-30 bin km Avrupa arabalarının alınabileceinin altını çizdi.

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