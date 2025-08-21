İKMİB: Türk Plastik Ev ve Mutfak Eşyaları Heyeti Meksiko'da Başarıyla Tamamlandı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen plastik ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik sektörel ticaret heyeti, Meksiko kentinde başarılı şekilde tamamlandı. Organizasyonun amacı, Latin Amerika pazarında Türk plastik ürünlerinin kalitesini tanıtmak ve bölgedeki payı artırmaktı.

Katılımcılar ve pazar çalışmaları

Heyete Türkiye'den 19 firmadan 29 temsilci katıldı. Katılımcılar, Meksiko pazarına yönelik gerçekleştirilen retail turu ile pazar trendlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret programı sırasında İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük'ün yer aldığı heyeti, Türkiye'nin Meksika Büyükelçi Yardımcısı Aytunç Menevşe, Ticaret Müşavirleri Nur Pınar İnal ve Zahide Karaca Çoban ile Ticaret Bakanlığı Uzmanı Gülay Babadoğan Tarakçıoğlu ziyaret ederek pazar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İkili iş görüşmeleri ve sonuçlar

Program kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerine Meksika ve çevre ülkelerinden toplam 34 satın almacı firma katıldı. Organizasyon boyunca toplam 280'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmeler, Türk plastik ev ve mutfak eşyaları markalarının bölgedeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

İKMİB Başkanı Adil Pelister'in değerlendirmesi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yapılan organizasyonla ilgili olarak birlik olarak ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Pelister'in açıklaması şu şekilde yer aldı:

"Ağustos'ta iki önemli sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdik. Bunlardan biri plastik ev ve mutfak eşyaları sektörümüze yönelik Meksika'ya yaptığımız heyet. Plastik sektörü en çok ihracat yaptığımız alt sektörlerin başında geliyor. Plastik ev ve mutfak eşyaları sektörü ise yine önemli bir ihracat payına sahip. Plastik ev ve mutfak eşyaları sektörümüzün 2024 Ocak-Temmuz döneminde 385,6 milyon dolar olan ihracatı Ocak-Temmuz 2025 döneminde yüzde 5,3'lük artış gösterdi ve 406,2 milyon dolara yükseldi. Ocak-Temmuz 2025 döneminde Meksika'ya plastik ev ve mutfak eşyalarından yaptığımız toplam ihracatımız ise 608,7 bin dolar oldu. Ülkemizin ihracat odaklı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak sektörel ticaret heyetleri ile Türk markalarını en iyi şekilde tanıtmayı ve yeni işbirlikleri oluşturmayı hedefliyoruz. İKMİB olarak her zaman sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İhracatçılarımızın organizasyonlarımızdan memnun olması bizi motive ediyor. Başarıyla tamamlanan Meksika Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, heyetin yeni işbirliklerine katkı sağlamasını diliyorum."

İKMİB'in düzenlediği bu tür sektörel heyetlerin, Türk plastik ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye yönelik sürdürüleceği bildirildi.

