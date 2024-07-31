İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

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KONUT KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM

Sektör yetkilileri konut fiyatlarında yüzde 20'ye kadar indirim yapıldığını bildirdi. Aynı zamanda konut kredisi faizleri yüksek olduğu için taleplerin azaldığını ancak 2025 senesinde faiz indirimleri geldikçe konut taleplerinin de artacağı bildirildi. TÜİK verilerine göre son aylarda konut fiyatlarında yaşanan artışları maliyet artışlarının altında kalmış oldu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman konut taleplerinin düşüşüyle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Rakamlara göre müteahhitler kâr marjlarından taviz vermeye başladı. Başlayan ve bitmesi gereken projeler var. Ama piyasa açıldığı ve yeni projeler tamamlandığı zaman üreticiler yeni maliyetlere göre fiyatlama yapmaya başlayacak. Yani maliyet artışları satış fiyatlarına yansıyacak.'





İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan ise ikinci el konutlardaki fiyatların daha avantajlı olduğunu belirterek şu sözleri söyledi; 'Taleplerde yaşanan düşüş sebebiyle pazarlık marjı önemli şekilde açılmış oldu. Mevduata dönmek isteyen, nakit ihtiyacı olan veya farklı yatırım isteyen mülk sahipleri yüzde 20'ye kadar indirim yapıyor. Mevduat faizi ve konut kredi faizi düşünce tablo da değişmiş olacak. Biriken talepler var ve konut arzı giderek azalıyor. Bu sebeple piyasa hareketlendikçe fiyat artışları da gelecek. Konut ihtiyacı olan ve finansal gücü olanlar bugün önemli fırsatlar yaşıyor.' Açıklanan son verilere göre ülke genelinde ortalama metrekare fiyatı 33 bin 459 TL, 100 metrekare bir ev ise 3.3 milyon TL fiyatla satılıyor. İstanbul ilinde ortalama metrekare fiyatı 47 bin 298 TL, Ankara'da metrekare fiyatı 29 bin 930 TL, İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 38 bin 874 TL olarak hesaplanıyor. 2025 senesinde konutlarda gelecek kampanya ve faiz indirimleriyle konut taleplerinin yeniden artması bekleniyor. Aynı zamanda TOKİ'nin uygun fiyatlı ev projeleri de yakından takip ediliyor ve yeni dönemde de devam edeceği tahmin ediliyor.