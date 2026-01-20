İmamoğlu'da Genç Çiftçiler ORKÖY Desteğiyle Serada Üretime Başladı

Adana İmamoğlu Üçtepe'de ORKÖY destekli 3 sera kuruldu; genç çiftçiler domates hasadına başladı, don nöbeti tutuyor. Proje İDOP kapsamında yürütüldü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:32
Üçtepe Mahallesi'nde 3 üretici devlet hibesiyle seracılığa geçti

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı köylerde, devlet desteğiyle kurulan seralarda aralarında gençlerin de bulunduğu çiftçiler üretime başladı. Üreticiler, örtü altındaki tarımda bir yandan zirai don nöbeti tutarken diğer yandan domates hasadı yaparak gelir elde ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) çerçevesinde sağlanan ORKÖY desteklerinden faydalanan Üçtepe Mahallesi'nden 3 üretici, Adana Bölge ve Kozan Orman İşletme Müdürlükleri'nin katkısıyla seracılık projesini hayata geçirdi. Mahalle muhtarı Ali Şahin'in gençlere öncülük etmesiyle kurulan bu ilk seralar bölge için örnek oldu.

Ali Şahin projenin amacını şu sözlerle özetledi: Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKÖY tarafından gençlerimizin köylerde istihdamı adına 3 adet sera kurulumu yapıldı. Şu an ilk hasat yapılıyor, gençlerimiz üretime başladı. Köylerimizin dışarıya göç vermemesi için mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bölgenin ilk serası: Başarı, maliyet ve destek detayları

Ahmet Çolak (45) seracılıkla kendi işinin patronu olduğunu belirtti. Çolak, devletin hibeli sera desteğiyle 1 dönüm alana sera kurduklarını ve ORKÖY desteğiyle 2 bin fide diktiklerini anlattı. İlk sezonda acemiliklerine rağmen ilk hasatta 150-200 kilograma yakın ürün aldıklarını söyledi.

Çolak ayrıca son soğuklar nedeniyle her akşam don nöbetinde olduklarını ifade ederek, yaklaşık 10 gündür don nöbeti tuttuklarını belirtti. Domatesin şu an serada 65-70 TL aralığında alıcı bulduğunu aktardı.

Seranın maliyetine dair bilgiler de şu şekilde: Bu seramız 600 bin TL'ye mal oldu. 500 bin TL'sini devletimiz ORKÖY aracılığıyla hibe desteği olarak verdi. Bunun 250 bin TL'si hibe, 250 bin TL'si ise 5 yıl tek ödeme, sıfır faiz.

Çolak, başlangıçta bölge sakinlerinin 'burada sera olmaz' dediğini ancak kendisinin 'başaracağım' diye yola çıktığını ve başarıya ulaştığını, kendi gibi sera kuran arkadaşlarıyla imece usulü hasat yaptıklarını belirtti.

Gençler için alternatif istihdam: 'Asgari ücret yerine kendi işim')

Ömer Şimşek (30) ORKÖY desteğinin hayatını değiştirdiğini söyledi. Şimşek, bu işe devlet desteğiyle başladıklarını, seracılığı beğendiğini ve akranlarına da tavsiye ettiğini belirtti. İlk senede domates ektilerini, ilerleyen dönemde biber gibi farklı ürünler de yetiştirilebileceğini ifade etti.

Ömer Şimşek seracılığın kazancına dikkat çekerek, sezonda 300-400 bin TL gelir getirebildiğini, iki ürün alırlarsa yıllık 800 bin TL gelir sağlayabileceğini söyledi. Şimşek, şehirde asgari ücretle çalışmaktansa köyde kendi işini yapmanın daha mantıklı olduğunu vurguladı.

Üçtepe Mahallesi'ndeki bu girişim, kırsalda gençlerin kalmasını sağlamak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla atılan somut bir adım olarak öne çıkıyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

