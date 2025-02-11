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IMF Başkanı Georgieva: 'ABD'nin Tarifeleri Üzerine Erken Yargılara Varmamak Gerek'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'nin gümrük tarifelerinin dünya ekonomisine etkisinin henüz belirlenemediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:21
IMF Başkanı Georgieva: 'ABD'nin Tarifeleri Üzerine Erken Yargılara Varmamak Gerek'

IMF Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisini anlamak için henüz çok erken olduğuna dikkat çekti.

Georgieva, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde katılımcılara seslendi. Tarife açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulduğunda, "ABD'nin tarifeleri henüz gelişen bir hikaye. Elimizde olan bilgiler, önceden de gelmesini beklediğimiz ticaret politika unsurları. Bilmediğimiz kısmı, bu politikalara reaksiyonun nasıl olacağıdır" dedi.

Georgieva, tüketicilerin, işletmelerin ve diğer ülkelerin nasıl tepki vereceğine dair birçok belirsizlik bulunduğunu belirterek, "Dünya ekonomisi üzerindeki etkisini düşündüğümde, size cevabım bugün bunu söylemek için çok erken" açıklamasını yaptı.

Enflasyon ve Ekonomik Performans Üzerine Değerlendirmeler

Yine enflasyon konusunda, işlerin nasıl gelişeceğini görmek gerektiğini ifade eden Georgieva, "Eğer dünyanın bazı bölgelerinde (ekonomik) yavaşlama söz konusu olursa, bu durum merkez bankalarını faizi düşürmeye itebilir" dedi.

ABD ekonomisinin güçlü performans sergilediğine değinen Georgieva, ülkelerin güçlü büyüme göstermesiyle diğer G20 ülkelerini geride bıraktığını ve salgın öncesi döneme kıyasla ABD'ye daha fazla sermaye girişi olduğunu belirtti. Bu durumun, doların güçlü performans sergilemesine olanak sağladığını kaydetti.

Ancak, güçlü doların yükselen ve gelişmekte olan piyasalar için zorluklar yarattığını da hatırlattı. Son olarak, dünya ekonomisinin daha önce görülmemiş şoklara rağmen güçlü performans sergilediğini ifade eden Georgieva, bu yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,3 seviyesinde olacağına dair öngörülerini paylaştı.

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